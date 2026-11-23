Kursverlauf

Der DAX befindet sich am Montag im Aufwind.

Am Montag notiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,61 Prozent stärker bei 25.203,09 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,421 Prozent auf 24.907,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24.802,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.873,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.249,49 Punkten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der DAX einen Stand von 25.181,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26.136,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 23.091,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,70 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27.001,67 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 7,81 Prozent auf 48,99 EUR), Siemens Energy (+ 6,37 Prozent auf 125,86 EUR), HOCHTIEF (+ 5,09 Prozent auf 355,20 EUR), Siemens (+ 3,57 Prozent auf 263,75 EUR) und Rheinmetall (+ 3,24 Prozent auf 715,90 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Deutsche Börse (-1,71 Prozent auf 309,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,14 Prozent auf 26,04 EUR), BMW (-0,97 Prozent auf 52,94 EUR), Bayer (-0,94 Prozent auf 52,86 EUR) und Henkel vz (-0,75 Prozent auf 85,08 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3.912.227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net