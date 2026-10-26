Optimismus in Frankfurt: DAX notiert zum Start im Plus

Kursentwicklung im Fokus

26.10.26 09:27 Uhr

Am Morgen geht es für den DAX erneut nach oben.

Am Montag bewegt sich der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,35 Prozent stärker bei 25.268,88 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,215 Prozent auf 25.235,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25.181,65 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.284,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25.217,15 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Wert von 25.408,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.099,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24.239,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,97 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 2,68 Prozent auf 45,16 EUR), Siemens Energy (+ 1,53 Prozent auf 120,50 EUR), RWE (+ 1,37 Prozent auf 56,38 EUR), Vonovia SE (+ 1,30 Prozent auf 16,78 EUR) und BMW (+ 1,22 Prozent auf 58,12 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil BASF (-0,93 Prozent auf 51,96 EUR), SAP SE (-0,68 Prozent auf 212,95 EUR), Deutsche Telekom (-0,67 Prozent auf 25,18 EUR), Brenntag SE (-0,55 Prozent auf 61,96 EUR) und Infineon (-0,52 Prozent auf 48,42 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 262.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,056 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net