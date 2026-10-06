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DAX-Performance im Blick

Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne

Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne

Für den DAX geht es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.95 EUR 1.65 EUR 1.15 %
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Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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Brenntag SE
60.30 EUR 1.12 EUR 1.89 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.55 EUR 0.20 EUR 0.50 %
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Merck KGaA
138.20 EUR 2.50 EUR 1.84 %
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QIAGEN N.V.
40.31 EUR 0.30 EUR 0.75 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
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RWE AG St.
58.32 EUR -0.28 EUR -0.48 %
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SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
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Siemens Healthineers AG
37.78 EUR 0.54 EUR 1.45 %
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Volkswagen (VW) St.
68.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
DAX 40
25,449.19 EUR 194.98 EUR 0.77 %
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Am Dienstag notiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,53 Prozent fester bei 25.388,55 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,541 Prozent fester bei 25.390,75 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.254,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25.522,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.354,84 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 26.046,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der DAX noch bei 25.817,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.378,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Merck (+ 4,15 Prozent auf 141,70 EUR), QIAGEN (+ 3,63 Prozent auf 41,65 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,72 Prozent auf 38,47 EUR), SAP SE (+ 2,50 Prozent auf 189,66 EUR) und Brenntag SE (+ 2,46 Prozent auf 60,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-3,21 Prozent auf 948,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,16 Prozent auf 26,52 EUR), Airbus SE (-0,79 Prozent auf 187,66 EUR), RWE (-0,44 Prozent auf 58,34 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,44 Prozent auf 68,24 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.967.100 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 213,573 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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