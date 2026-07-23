Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen
Der DAX verzeichnete am Freitag Kursgewinne.
Werte in diesem Artikel
Der DAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,33 Prozent auf 25.091,69 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,103 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,272 Prozent auf 24.830,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.763,12 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.821,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.097,43 Punkten lag.
DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der DAX noch bei 24.740,36 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 24.128,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.295,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,03 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (+ 2,22 Prozent auf 43,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR) und Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1.037,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 59,06 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 36,34 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.585.937 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 206,764 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com
Aktuelle SAP Aktie News
SAP Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:31
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|13:41
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.