Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

XETRA-Handel im Fokus

24.07.26 17:57 Uhr

Der DAX verzeichnete am Freitag Kursgewinne.

Der DAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,33 Prozent auf 25.091,69 Punkte zu. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,103 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,272 Prozent auf 24.830,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.763,12 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.821,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.097,43 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,30 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, stand der DAX noch bei 24.740,36 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 24.128,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.295,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,03 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (+ 2,22 Prozent auf 43,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR) und Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1.037,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 59,06 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 36,34 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.585.937 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 206,764 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net