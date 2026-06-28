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DAX im Blick

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

29.06.26 09:28 Uhr
Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain | finanzen.net

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch heute in der Gewinnzone ein.

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Am Montag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,17 Prozent höher bei 24.713,45 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,064 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,215 Prozent auf 24.724,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24.671,22 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.688,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.725,81 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der DAX mit 25.104,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 22.300,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der DAX mit 24.033,22 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,710 Prozent aufwärts. 25.507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,07 Prozent auf 79,92 EUR), Zalando (+ 1,93 Prozent auf 25,40 EUR), RWE (+ 1,85 Prozent auf 55,06 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 137,10 EUR) und QIAGEN (+ 1,21 Prozent auf 34,73 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,91 Prozent auf 72,86 EUR), BMW (-1,05 Prozent auf 58,44 EUR), Continental (-1,05 Prozent auf 71,76 EUR), Airbus SE (-0,81 Prozent auf 190,36 EUR) und Vonovia SE (-0,79 Prozent auf 21,39 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 188.904 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Mit 8,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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