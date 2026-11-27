LUS-DAX aktuell

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,76 Prozent fester bei 25.417,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25.326,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.467,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.604,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26.367,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, stand der LUS-DAX bei 23.777,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,27 Prozent auf 44,17 EUR), Rheinmetall (+ 4,04 Prozent auf 796,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 121,02 EUR), HOCHTIEF (+ 2,56 Prozent auf 344,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,01 Prozent auf 351,00 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Commerzbank (-2,61 Prozent auf 32,43 EUR), Beiersdorf (-1,13 Prozent auf 82,60 EUR), adidas (-0,86 Prozent auf 172,25 EUR), Hannover Rück (-0,67 Prozent auf 295,60 EUR) und Henkel vz (-0,63 Prozent auf 87,84 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.740.703 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,306 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net