Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Aufwind

LUS-DAX-Kursentwicklung

20.07.26 12:25 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent stärker bei 24.897,50 Punkten.

Bei 24.727,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24.942,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.997,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.490,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.199,00 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,35 Prozent zu Buche. Bei 25.906,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 152,82 EUR), RWE (+ 3,00 Prozent auf 57,68 EUR), Fresenius SE (+ 2,20 Prozent auf 42,65 EUR), Zalando (+ 0,72 Prozent auf 28,11 EUR) und Siemens (+ 0,66 Prozent auf 266,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil MTU Aero Engines (-1,38 Prozent auf 337,00 EUR), Bayer (-1,34 Prozent auf 47,81 EUR), Vonovia SE (-1,33 Prozent auf 20,81 EUR), Continental (-0,97 Prozent auf 71,58 EUR) und Beiersdorf (-0,91 Prozent auf 78,68 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 700.640 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net