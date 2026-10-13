DAX 25.444 +0,7%ESt50 6.222 +0,3%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,3%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.605 +1,9%Euro 1,1182 +0,2%Öl 104,9 -1,7%Gold 4.181 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
151.10 EUR 1.40 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
76.14 EUR 1.72 EUR 2.31 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
391.00 EUR 1.00 EUR 0.26 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
56.70 EUR -0.70 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.50 EUR 0.15 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
MTU Aero Engines AG
352.70 EUR 4.30 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
964.40 EUR 4.40 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
194.92 EUR -0.02 EUR -0.01 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
145.60 EUR -1.22 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Symrise AG
95.70 EUR 3.82 EUR 4.16 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
68.58 EUR 0.10 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.73 EUR 0.32 EUR 1.98 %
Charts | News | Analysen
Zalando
24.64 EUR 0.62 EUR 2.58 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,444.00 EUR 190.00 EUR 0.75 %
News | Analysen

Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent fester bei 25.348,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25.231,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.367,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der LUS-DAX bei 25.570,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 24.980,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 24.427,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,18 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 3,47 Prozent auf 96,50 EUR), adidas (+ 2,07 Prozent auf 152,70 EUR), Henkel vz (+ 1,91 Prozent auf 76,76 EUR), Zalando (+ 1,86 Prozent auf 24,59 EUR) und Vonovia SE (+ 1,86 Prozent auf 16,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-4,65 Prozent auf 54,56 EUR), Siemens Energy (-2,38 Prozent auf 143,28 EUR), HOCHTIEF (-1,42 Prozent auf 388,80 EUR), MTU Aero Engines (-0,63 Prozent auf 348,50 EUR) und Rheinmetall (-0,50 Prozent auf 957,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 562.447 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.