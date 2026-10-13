Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Dienstagssitzung mit Gewinnen

Kursentwicklung

13.10.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent fester bei 25.348,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25.231,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.367,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der LUS-DAX bei 25.570,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 24.980,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 24.427,00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,18 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 3,47 Prozent auf 96,50 EUR), adidas (+ 2,07 Prozent auf 152,70 EUR), Henkel vz (+ 1,91 Prozent auf 76,76 EUR), Zalando (+ 1,86 Prozent auf 24,59 EUR) und Vonovia SE (+ 1,86 Prozent auf 16,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-4,65 Prozent auf 54,56 EUR), Siemens Energy (-2,38 Prozent auf 143,28 EUR), HOCHTIEF (-1,42 Prozent auf 388,80 EUR), MTU Aero Engines (-0,63 Prozent auf 348,50 EUR) und Rheinmetall (-0,50 Prozent auf 957,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 562.447 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 220,983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net