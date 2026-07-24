Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus
Für den LUS-DAX ging es zum Handelsschluss aufwärts.
Werte in diesem Artikel
Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 1,30 Prozent auf 25.394,00 Punkte an.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.558,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.186,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24.642,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 24.087,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der LUS-DAX 24.308,00 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,37 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), Scout24 (+ 4,82 Prozent auf 71,70 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 28,57 EUR), adidas (+ 3,49 Prozent auf 179,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,53 Prozent auf 61,49 EUR), HOCHTIEF (-2,95 Prozent auf 434,20 EUR), RWE (-2,55 Prozent auf 57,30 EUR), EON SE (-2,50 Prozent auf 19,11 EUR) und Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5.874.444 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 207,526 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.net
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