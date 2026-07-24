DAX 25.361 +1,0%ESt50 6.282 +0,0%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,37 -1,9%Nas 24.954 -0,1%Bitcoin 57.002 -0,6%Euro 1,1369 -0,2%Öl 88,1 -9,0%Gold 4.079 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LUS-DAX-Kursentwicklung

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

Für den LUS-DAX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.00 EUR 7.15 EUR 4.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
79.00 EUR 1.12 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27.06 EUR 0.59 EUR 2.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
19.13 EUR -0.37 EUR -1.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
437.60 EUR -9.40 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
62.06 EUR -1.45 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
57.28 EUR -1.40 EUR -2.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
152.32 EUR 11.60 EUR 8.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
70.25 EUR 2.10 EUR 3.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
273.55 EUR 1.85 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
149.44 EUR -1.20 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
70.82 EUR -1.14 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zalando
28.67 EUR 1.37 EUR 5.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,454.00 EUR 386.00 EUR 1.54 %
News | Analysen

Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 1,30 Prozent auf 25.394,00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.558,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.186,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24.642,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 24.087,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der LUS-DAX 24.308,00 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,37 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), Scout24 (+ 4,82 Prozent auf 71,70 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 28,57 EUR), adidas (+ 3,49 Prozent auf 179,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,53 Prozent auf 61,49 EUR), HOCHTIEF (-2,95 Prozent auf 434,20 EUR), RWE (-2,55 Prozent auf 57,30 EUR), EON SE (-2,50 Prozent auf 19,11 EUR) und Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5.874.444 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 207,526 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:51 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:11 SAP SE Buy UBS AG
11:11 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK