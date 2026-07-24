Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt schlussendlich im Plus

LUS-DAX-Kursentwicklung

27.07.26 17:57 Uhr

Für den LUS-DAX ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Der LUS-DAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 1,30 Prozent auf 25.394,00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.558,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.186,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24.642,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 24.087,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der LUS-DAX 24.308,00 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,37 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), Scout24 (+ 4,82 Prozent auf 71,70 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 28,57 EUR), adidas (+ 3,49 Prozent auf 179,65 EUR) und Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,53 Prozent auf 61,49 EUR), HOCHTIEF (-2,95 Prozent auf 434,20 EUR), RWE (-2,55 Prozent auf 57,30 EUR), EON SE (-2,50 Prozent auf 19,11 EUR) und Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5.874.444 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 207,526 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net