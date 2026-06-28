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Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu

29.06.26 09:28 Uhr
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

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Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,41 Prozent aufwärts auf 24.730,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24.802,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.686,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 25.025,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 29.03.2026, bei 22.037,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.102,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,668 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,07 Prozent auf 79,92 EUR), Zalando (+ 1,93 Prozent auf 25,40 EUR), RWE (+ 1,85 Prozent auf 55,06 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 137,10 EUR) und QIAGEN (+ 1,21 Prozent auf 34,73 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,91 Prozent auf 72,86 EUR), BMW (-1,05 Prozent auf 58,44 EUR), Continental (-1,05 Prozent auf 71,76 EUR), Airbus SE (-0,81 Prozent auf 190,36 EUR) und Vonovia SE (-0,79 Prozent auf 21,39 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 188.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 203,906 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,02 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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