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Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen

25.05.26 12:25 Uhr
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Der LUS-DAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

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Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 1,11 Prozent auf 25.260,50 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.273,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.066,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Stand von 24.237,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.02.2026, den Stand von 25.219,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der LUS-DAX auf 23.591,00 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,83 Prozent aufwärts. Bei 25.509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 6,18 Prozent auf 314,30 EUR), Daimler Truck (+ 4,29 Prozent auf 41,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,38 Prozent auf 180,55 EUR), Airbus SE (+ 3,05 Prozent auf 174,84 EUR) und Zalando (+ 2,78 Prozent auf 21,42 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Fresenius SE (-0,85 Prozent auf 38,45 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 253,90 EUR), Scout24 (-0,76 Prozent auf 71,70 EUR) und Brenntag SE (-0,45 Prozent auf 57,24 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 953.215 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 204,744 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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