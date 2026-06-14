Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Plus

Kursentwicklung

Der LUS-DAX bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,38 Prozent auf 25.078,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.736,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.102,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der LUS-DAX 23.830,00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 23.302,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, stand der LUS-DAX bei 23.447,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,09 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 5,67 Prozent auf 329,70 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,83 Prozent auf 190,95 EUR), Deutsche Bank (+ 3,83 Prozent auf 29,84 EUR), BMW (+ 3,61 Prozent auf 69,42 EUR) und Vonovia SE (+ 3,38 Prozent auf 21,08 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1.183,80 EUR), RWE (-1,46 Prozent auf 56,62 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 247,80 EUR), EON SE (-0,43 Prozent auf 18,33 EUR) und Infineon (+ 0,32 Prozent auf 80,32 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 779.750 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 201,619 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net