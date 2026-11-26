LUS-DAX-Kursentwicklung

Das macht der LUS-DAX.

Um 09:25 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 25.150,00 Punkte an.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.118,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.226,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25.373,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26.313,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.749,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,38 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,64 Prozent auf 117,68 EUR), Rheinmetall (+ 4,63 Prozent auf 769,90 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR), HOCHTIEF (+ 3,87 Prozent auf 338,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 3,04 Prozent auf 29,96 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,05 Prozent auf 38,40 EUR), QIAGEN (+ 0,08 Prozent auf 45,11 EUR), Beiersdorf (+ 0,17 Prozent auf 82,60 EUR), Zalando (+ 0,28 Prozent auf 28,56 EUR) und Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 88,28 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 536.341 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 214,599 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net