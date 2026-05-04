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Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester

05.05.26 09:27 Uhr
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester | finanzen.net

Machte sich der LUS-DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:24 Uhr um 0,72 Prozent fester bei 24.072,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 24.089,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23.914,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 23.213,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 05.02.2026, einen Stand von 24.401,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.339,00 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,01 Prozent ein. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 71,35 EUR), Rheinmetall (+ 1,44 Prozent auf 1.408,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,12 Prozent auf 178,78 EUR), Commerzbank (+ 1,00 Prozent auf 34,36 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,89 Prozent auf 27,25 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,63 Prozent auf 36,68 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,01 Prozent auf 46,24 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 259,60 EUR), Daimler Truck (-0,57 Prozent auf 41,92 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,53 Prozent auf 47,67 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 310.861 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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