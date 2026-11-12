Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Plus

LUS-DAX-Kursentwicklung

12.11.26 09:27 Uhr

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX am Morgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,74 Prozent fester bei 26.967,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26.971,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.768,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.254,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26.358,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 24.433,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,77 Prozent zu Buche. 26.971,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens (+ 4,60 Prozent auf 289,75 EUR), Zalando (+ 3,06 Prozent auf 28,60 EUR), Merck (+ 2,94 Prozent auf 156,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 579,80 EUR) und Allianz (+ 1,77 Prozent auf 471,80 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3,51 Prozent auf 50,29 EUR), Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 58,76 EUR), Siemens Energy (-0,87 Prozent auf 131,60 EUR), Henkel vz (-0,43 Prozent auf 87,22 EUR) und Deutsche Bank (-0,36 Prozent auf 33,53 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 625.303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent.

Redaktion Finanzen.net