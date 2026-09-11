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Index-Performance im Fokus

Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Optimismus in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Der MDAX machte schlussendlich Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
35.38 EUR 0.40 EUR 1.14 %
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Bilfinger SE
76.35 EUR 1.75 EUR 2.35 %
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K+S AG
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Porsche Automobil Holding SE
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Indizes
MDAX
31,663.79 EUR 67.37 EUR 0.21 %
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Am Freitag notierte der MDAX via XETRA schlussendlich 0,23 Prozent fester bei 31.669,28 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 355,323 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 31.622,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31.596,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 31.710,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31.478,37 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,07 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der MDAX mit 32.224,89 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der MDAX bei 31.456,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, stand der MDAX noch bei 30.146,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 3,42 Prozent auf 15,41 EUR), Bilfinger SE (+ 2,48 Prozent auf 76,35 EUR), Bechtle (+ 2,30 Prozent auf 35,56 EUR), JENOPTIK (+ 2,08 Prozent auf 41,28 EUR) und IONOS (+ 1,94 Prozent auf 34,76 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen flatexDEGIRO (-7,88 Prozent auf 31,56 EUR), LANXESS (-4,87 Prozent auf 14,25 EUR), K+S (-3,21 Prozent auf 16,59 EUR), WACKER CHEMIE (-3,20 Prozent auf 87,75 EUR) und PUMA SE (-2,39 Prozent auf 21,69 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2.900.878 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39,988 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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