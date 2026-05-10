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Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker

11.05.26 12:26 Uhr
Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker | finanzen.net

So bewegt sich der MDAX am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,48 EUR 0,03 EUR 1,31%
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Delivery Hero
21,96 EUR 1,99 EUR 9,96%
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RENK
46,11 EUR -2,91 EUR -5,93%
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Schaeffler AG
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thyssenkrupp AG
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Indizes
MDAX
31.303,5 PKT 122,5 PKT 0,39%
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Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent auf 31.264,58 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 371,448 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 31.170,77 Punkte an der Kurstafel, nach 31.181,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.984,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 31.292,94 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, den Wert von 30.382,28 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 31.618,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, den Stand von 29.730,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,919 Prozent. Bei 32.383,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 10,11 Prozent auf 22,01 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,48 Prozent auf 46,60 EUR), Schaeffler (+ 5,01 Prozent auf 9,22 EUR), LANXESS (+ 4,92 Prozent auf 18,33 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,48 Prozent auf 2,48 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-6,23 Prozent auf 73,80 EUR), thyssenkrupp (-4,61 Prozent auf 10,24 EUR), RENK (-4,15 Prozent auf 46,12 EUR), DEUTZ (-3,42 Prozent auf 10,45 EUR) und K+S (-3,12 Prozent auf 14,92 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1.835.941 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,308 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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