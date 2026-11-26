MDAX-Marktbericht

Der MDAX verzeichnet heute Kursanstiege.

Um 15:40 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 2,41 Prozent fester bei 29.284,89 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 325,716 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,20 Prozent auf 28.937,84 Punkte an der Kurstafel, nach 28.595,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29.287,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28.937,84 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,63 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 30.287,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.521,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der MDAX 29.220,00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 5,47 Prozent nach. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,19 Prozent auf 99,90 EUR), Schaeffler (+ 6,14 Prozent auf 5,27 EUR), DEUTZ (+ 5,99 Prozent auf 8,06 EUR), Aroundtown SA (+ 5,89 Prozent auf 1,76 EUR) und AUMOVIO (+ 5,57 Prozent auf 30,30 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil TUI (+ 0,03 Prozent auf 6,83 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,09 Prozent auf 42,62 EUR), Lufthansa (+ 0,44 Prozent auf 8,73 EUR), RATIONAL (+ 0,74 Prozent auf 614,00 EUR) und Delivery Hero (+ 0,82 Prozent auf 36,88 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2.074.844 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,14 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net