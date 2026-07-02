Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart freundlich

XETRA-Handel im Blick

Der MDAX knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag legt der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,78 Prozent auf 32.798,45 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 350,015 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,507 Prozent stärker bei 32.709,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 32.544,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32.798,45 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32.709,83 Zählern.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32.736,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der MDAX mit 28.916,26 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30.388,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,87 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 3,39 Prozent auf 9,29 EUR), AIXTRON SE (+ 3,27 Prozent auf 48,02 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,30 Prozent auf 178,20 EUR), KION GROUP (+ 2,24 Prozent auf 42,41 EUR) und AUTO1 (+ 2,04 Prozent auf 24,98 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Sartorius vz (-0,74 Prozent auf 229,40 EUR), Nemetschek SE (-0,72 Prozent auf 55,30 EUR), Evonik (-0,62 Prozent auf 15,98 EUR), DWS Group GmbH (-0,58 Prozent auf 68,15 EUR) und PUMA SE (-0,41 Prozent auf 26,62 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 188.299 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 40,594 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,60 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net