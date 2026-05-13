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Optimismus in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag im Aufwind

22.05.26 12:25 Uhr
Optimismus in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag im Aufwind | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Werte in diesem Artikel
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22,65 EUR 0,40 EUR 1,80%
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202,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
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14,72 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Indizes
SDAX
18.621,7 PKT 117,7 PKT 0,64%
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Am Freitag tendiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,62 Prozent höher bei 18.619,06 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,415 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18.655,98 Zählern und damit 0,821 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.503,98 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.739,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.595,20 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,10 Prozent nach oben. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 22.04.2026, mit 18.041,73 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 18.023,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16.423,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,28 Prozent. Bei 18.739,70 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 3,24 Prozent auf 22,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,19 Prozent auf 187,40 EUR), SFC Energy (+ 3,10 Prozent auf 23,30 EUR), SMA Solar (+ 2,32 Prozent auf 66,05 EUR) und secunet Security Networks (+ 2,20 Prozent auf 204,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SAF-HOLLAND SE (-2,61 Prozent auf 18,68 EUR), pbb (-2,00 Prozent auf 3,52 EUR), Hypoport SE (-1,84 Prozent auf 80,15 EUR), Wüstenrot Württembergische (-1,62 Prozent auf 14,54 EUR) und Stabilus SE (-1,45 Prozent auf 17,72 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 523.994 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,980 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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