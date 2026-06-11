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Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

19.06.26 12:25 Uhr
Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Der SDAX gewinnt heute an Wert.

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SDAX
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Um 12:07 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent höher bei 18.505,30 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 89,741 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,271 Prozent fester bei 18.423,35 Punkten, nach 18.373,62 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.423,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.579,36 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 0,494 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 18.254,13 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 19.03.2026, mit 16.377,93 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der SDAX auf 16.461,52 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,62 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,13 Prozent auf 113,10 EUR), tonies (+ 4,32 Prozent auf 13,04 EUR), Mutares (+ 3,53 Prozent auf 29,30 EUR), SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 57,10 EUR) und Medios (+ 2,22 Prozent auf 12,90 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Deutsche Euroshop (-8,40 Prozent auf 18,32 EUR), STO SE (-2,09 Prozent auf 98,30 EUR), 1&1 (-2,05 Prozent auf 21,45 EUR), Einhell Germany vz (-1,94 Prozent auf 70,70 EUR) und TeamViewer (-1,93 Prozent auf 5,09 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die tonies-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 320.300 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 3,989 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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