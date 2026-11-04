Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Zuschlägen

Index-Performance

04.11.26 15:57 Uhr

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,78 Prozent stärker bei 18.336,93 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,982 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,104 Prozent auf 17.998,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18.017,08 Punkten am Vortag.

Bei 18.336,93 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17.996,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,47 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 18.194,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der SDAX auf 18.639,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der SDAX mit 16.280,97 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,65 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 8,73 Prozent auf 55,45 EUR), Hypoport SE (+ 7,19 Prozent auf 85,75 EUR), Grand City Properties (+ 6,78 Prozent auf 7,56 EUR), OHB SE (+ 6,15 Prozent auf 224,50 EUR) und HelloFresh (+ 6,08 Prozent auf 2,93 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil PVA TePla (-4,18 Prozent auf 30,28 EUR), NORMA Group SE (-2,56 Prozent auf 15,20 EUR), SGL Carbon SE (-1,99 Prozent auf 4,92 EUR), Adtran Networks SE (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Vincorion (-1,37 Prozent auf 18,41 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 1.413.231 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,139 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net