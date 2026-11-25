SDAX-Performance im Blick

SDAX-Handel am Mittwoch.

Am Mittwoch springt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 17.036,95 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 85,790 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,017 Prozent schwächer bei 17.028,67 Punkten, nach 17.031,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 17.021,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17.138,44 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der SDAX bei 18.106,58 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 18.541,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der SDAX mit 16.159,14 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,84 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 7,14 Prozent auf 1,04 EUR), Sixt SE St (+ 4,07 Prozent auf 74,15 EUR), Grand City Properties (+ 3,66 Prozent auf 7,93 EUR), OHB SE (+ 3,56 Prozent auf 186,20 EUR) und Dürr (+ 2,63 Prozent auf 16,42 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,44 Prozent auf 58,10 EUR), PVA TePla (-4,05 Prozent auf 23,68 EUR), PNE (-3,22 Prozent auf 3,91 EUR), ATOSS Software (-3,11 Prozent auf 81,10 EUR) und Basler (-2,90 Prozent auf 21,80 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 273.397 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,256 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,31 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net