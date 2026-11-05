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Kursverlauf

Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der SDAX hält am Donnerstag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.55 EUR 0.10 EUR 0.41 %
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Basler AG
23.45 EUR -1.05 EUR -4.29 %
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Deutsche Beteiligungs AG
19.60 EUR 0.82 EUR 4.37 %
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EVOTEC SE
2.99 EUR 0.04 EUR 1.42 %
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Fielmann AG
42.80 EUR 1.60 EUR 3.88 %
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HAMBORNER REIT
4.08 EUR 0.02 EUR 0.37 %
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HelloFresh
2.96 EUR 0.10 EUR 3.39 %
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Kontron
19.19 EUR -1.37 EUR -6.66 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.20 EUR 0.30 EUR 0.44 %
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Mutares
27.10 EUR -0.10 EUR -0.37 %
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PVA TePla AG
30.04 EUR -1.32 EUR -4.21 %
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SGL Carbon SE
4.80 EUR -0.08 EUR -1.64 %
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SMA Solar AG
53.75 EUR -0.75 EUR -1.38 %
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Vincorion
18.44 EUR -0.34 EUR -1.84 %
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Indizes
SDAX
18,491.78 EUR 225.56 EUR 1.23 %
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Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,53 Prozent auf 18.362,94 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,314 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,539 Prozent fester bei 18.364,75 Punkten in den Handel, nach 18.266,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18.347,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18.374,59 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.160,62 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Stand von 18.553,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der SDAX auf 16.092,48 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 11,00 Prozent auf 3,32 EUR), Fielmann (+ 5,92 Prozent auf 43,85 EUR), Basler (+ 5,77 Prozent auf 24,75 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 5,10 Prozent auf 19,80 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,88 Prozent auf 3,00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Kontron (-7,15 Prozent auf 18,96 EUR), PVA TePla (-6,85 Prozent auf 28,00 EUR), Vincorion (-3,84 Prozent auf 17,64 EUR), SMA Solar (-3,14 Prozent auf 52,45 EUR) und SGL Carbon SE (-2,89 Prozent auf 4,71 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 659.822 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,129 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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