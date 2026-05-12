Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Kursentwicklung im Fokus

So bewegte sich der SDAX am Mittwoch letztendlich

Der SDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent auf 18.216,69 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 91,839 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,675 Prozent auf 18.219,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18.097,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18.338,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18.065,76 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,18 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 17.270,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der SDAX 17.840,08 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16.687,52 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,96 Prozent aufwärts. Bei 18.717,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 15,43 Prozent auf 38,60 EUR), pbb (+ 12,45 Prozent auf 3,59 EUR), JOST Werke (+ 7,69 Prozent auf 56,00 EUR), SFC Energy (+ 7,33 Prozent auf 20,50 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,85 Prozent auf 87,75 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-11,77 Prozent auf 25,34 EUR), EVOTEC SE (-10,63 Prozent auf 4,54 EUR), SMA Solar (-7,38 Prozent auf 55,85 EUR), adesso SE (-5,85 Prozent auf 53,10 EUR) und CANCOM SE (-4,30 Prozent auf 24,50 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 2.829.363 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Ottobock-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,012 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net