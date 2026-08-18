Optimismus in Frankfurt: SDAX schließt mit Gewinnen

SDAX-Marktbericht

25.08.26 17:57 Uhr

Am zweiten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,64 Prozent fester bei 18.555,58 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,317 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,478 Prozent auf 18.525,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18.437,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.493,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.675,96 Zählern.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.229,28 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.05.2026, einen Stand von 18.871,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, lag der SDAX bei 17.177,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,91 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Dermapharm (+ 5,53 Prozent auf 42,00 EUR), Energiekontor (+ 4,68 Prozent auf 26,85 EUR), tonies (+ 3,21 Prozent auf 11,58 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,06 Prozent auf 21,90 EUR) und Jungheinrich (+ 2,63 Prozent auf 24,96 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen OHB SE (-4,14 Prozent auf 192,20 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,58 Prozent auf 53,80 EUR), Vincorion (-1,65 Prozent auf 20,80 EUR), STO SE (-1,46 Prozent auf 94,30 EUR) und Südzucker (-1,41 Prozent auf 12,56 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1.089.610 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,589 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net