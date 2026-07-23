Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne

SDAX im Fokus

24.07.26 12:25 Uhr

Das macht der SDAX am Freitag.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:07 Uhr um 0,70 Prozent auf 18.226,18 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 88,855 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,145 Prozent tiefer bei 18.072,44 Punkten, nach 18.098,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18.072,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18.230,56 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,024 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 17.963,71 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 17.727,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17.898,97 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,02 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 7,07 Prozent auf 74,20 EUR), GFT SE (+ 5,09 Prozent auf 20,85 EUR), MBB SE (+ 4,45 Prozent auf 197,20 EUR), Stabilus SE (+ 3,73 Prozent auf 13,92 EUR) und CEWE Stiftung (+ 3,51 Prozent auf 97,20 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,97 Prozent auf 31,82 EUR), Eckert Ziegler (-1,19 Prozent auf 13,33 EUR), Douglas (-0,89 Prozent auf 7,79 EUR), Dürr (-0,88 Prozent auf 18,00 EUR) und Hypoport SE (-0,82 Prozent auf 84,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 193.739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,619 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net