Optimismus in Frankfurt: So performt der DAX am Freitagmittag

Kursentwicklung

16.10.26 12:25 Uhr

Der DAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent fester bei 25.596,10 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,101 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,444 Prozent stärker bei 25.495,28 Punkten, nach 25.382,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.653,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.466,09 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 25.537,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24.915,49 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Stand von 24.272,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 4,95 Prozent auf 1.076,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,29 Prozent auf 69,02 EUR), BMW (+ 3,01 Prozent auf 56,78 EUR), Scout24 (+ 2,96 Prozent auf 81,65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,80 Prozent auf 41,06 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Beiersdorf (-0,71 Prozent auf 80,98 EUR), Siemens (-0,28 Prozent auf 269,90 EUR), EON SE (-0,23 Prozent auf 17,51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR) und Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.477.498 Aktien gehandelt. Mit 227,308 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net