Optimismus in Frankfurt: So steht der SDAX mittags

SDAX-Kursverlauf

Der SDAX steigt derzeit.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,85 Prozent stärker bei 18.896,35 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 92,425 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,906 Prozent stärker bei 18.906,77 Punkten, nach 18.736,95 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.832,41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.906,79 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, wies der SDAX 17.727,33 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 17.958,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der SDAX mit 16.284,25 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,88 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18.906,79 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell KSB SE (+ 4,68 Prozent auf 828,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,29 Prozent auf 1,41 EUR), Verve Group (+ 4,14 Prozent auf 1,51 EUR), Hypoport SE (+ 3,29 Prozent auf 81,60 EUR) und secunet Security Networks (+ 3,21 Prozent auf 209,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil CANCOM SE (-2,38 Prozent auf 26,65 EUR), Dermapharm (-2,33 Prozent auf 48,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,26 Prozent auf 37,14 EUR), SMA Solar (-2,22 Prozent auf 66,20 EUR) und 1&1 (-1,51 Prozent auf 22,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 377.066 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,095 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,80 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net