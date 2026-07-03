Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester

Index-Performance im Blick

12:25

Der TecDAX steigt aktuell.

Am Montag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,26 Prozent stärker bei 3.909,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 519,982 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,010 Prozent schwächer bei 3.899,23 Punkten in den Handel, nach 3.899,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.913,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.892,40 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4.074,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 3.467,91 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 3.872,41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,87 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 4,51 Prozent auf 57,95 EUR), Bechtle (+ 3,73 Prozent auf 32,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 77,50 EUR), IONOS (+ 2,37 Prozent auf 29,32 EUR) und TeamViewer (+ 2,02 Prozent auf 5,31 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen SMA Solar (-5,32 Prozent auf 56,95 EUR), Nordex (-4,75 Prozent auf 43,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,22 Prozent auf 85,75 EUR), PVA TePla (-3,02 Prozent auf 40,48 EUR) und JENOPTIK (-1,84 Prozent auf 43,74 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.359.004 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 163,037 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net