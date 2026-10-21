Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Zuschläge

XETRA-Handel im Fokus

21.10.26 15:57 Uhr

Der TecDAX zeigt derzeit eine positive Tendenz.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,56 Prozent aufwärts auf 4.075,14 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 568,600 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,315 Prozent auf 4.025,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4.012,39 Punkten am Vortag.

Bei 4.075,14 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4.008,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der TecDAX noch bei 4.011,52 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 3.777,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der TecDAX noch bei 3.789,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,44 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 9,68 Prozent auf 39,42 EUR), OHB SE (+ 5,90 Prozent auf 206,50 EUR), TeamViewer (+ 5,26 Prozent auf 7,40 EUR), SMA Solar (+ 3,87 Prozent auf 53,70 EUR) und Drägerwerk (+ 3,28 Prozent auf 97,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Sartorius vz (-1,59 Prozent auf 260,50 EUR), Ottobock (-1,17 Prozent auf 50,50 EUR), Siltronic (-1,09 Prozent auf 63,80 EUR), HENSOLDT (-0,74 Prozent auf 85,68 EUR) und Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 25,56 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.998.510 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 230,655 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net