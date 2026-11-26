Index-Performance im Blick

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch derzeit aufwärts.

Um 09:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1,78 Prozent auf 3.828,91 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 543,232 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,665 Prozent auf 3.786,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3.761,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.830,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.786,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 0,548 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 4.056,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.019,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.528,42 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,65 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 4,51 Prozent auf 32,88 EUR), Infineon (+ 4,39 Prozent auf 42,69 EUR), HENSOLDT (+ 4,27 Prozent auf 80,52 EUR), SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 43,98 EUR) und PVA TePla (+ 4,17 Prozent auf 24,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-2,83 Prozent auf 2,48 EUR), United Internet (-0,57 Prozent auf 24,30 EUR), QIAGEN (+ 0,08 Prozent auf 45,11 EUR), freenet (+ 0,40 Prozent auf 24,80 EUR) und Drägerwerk (+ 0,49 Prozent auf 122,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 536.341 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 214,599 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,62 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net