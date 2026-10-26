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Marktbericht

Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen

Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen

Am Montagmittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Babcock International
11.61 EUR 0.47 EUR 4.22 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
145.00 EUR -3.00 EUR -2.03 %
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Barratt Developments PLC
3.84 EUR 0.04 EUR 1.05 %
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BP plc (British Petrol)
7.47 EUR -0.14 EUR -1.79 %
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Computacenter PLC
58.50 EUR 3.00 EUR 5.41 %
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Experian PLC
36.20 EUR -0.80 EUR -2.16 %
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HSBC Holdings plc
16.29 EUR 0.24 EUR 1.51 %
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InterContinental Hotels Group plc
144.30 EUR -0.05 EUR -0.03 %
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International Consolidated Airlines S.A.
4.67 EUR -0.15 EUR -3.11 %
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Lloyds Banking Group
1.21 EUR 0.01 EUR 1.04 %
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London Stock Exchange (LSE)
112.00 EUR 0.35 EUR 0.31 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.40 EUR -0.20 EUR -3.54 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.40 EUR -0.53 EUR -1.12 %
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SSE Plc
29.60 EUR -1.00 EUR -3.27 %
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Indizes
FTSE 100
10,736.53 GBP 46.17 GBP 0.43 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,45 Prozent höher bei 10.738,78 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,232 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,005 Prozent stärker bei 10.690,94 Punkten, nach 10.690,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10.748,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.689,94 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 10.695,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.736,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 9.645,62 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,92 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 9,69 Prozent auf 50,35 GBP), Babcock International (+ 3,81 Prozent auf 9,75 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 3,41 Prozent auf 166,60 USD), International Consolidated Airlines (+ 3,19 Prozent auf 4,07 GBP) und Melrose Industries (+ 3,18 Prozent auf 4,67 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Experian (-2,45 Prozent auf 30,32 GBP), BP (-2,16 Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,64 Prozent auf 39,67 GBP), SSE (-1,43 Prozent auf 24,86 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,90 Prozent auf 94,24 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.002.230 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 276,121 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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13:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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