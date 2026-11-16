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Marktbericht

Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen

Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen

Am Montagmittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
44.42 EUR -1.29 EUR -2.82 %
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Babcock International
11.72 EUR -0.01 EUR -0.09 %
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BAE Systems plc
23.32 EUR 0.87 EUR 3.88 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
164.00 EUR -4.00 EUR -2.38 %
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Barratt Developments PLC
3.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Centrica plc
1.89 EUR 0.05 EUR 2.72 %
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Coca-Cola HBC AG
50.50 EUR -0.50 EUR -0.98 %
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Croda International PLC Registered Shs
44.98 EUR 0.46 EUR 1.03 %
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HSBC Holdings plc
16.20 EUR -0.02 EUR -0.12 %
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Legal & General plc
3.77 EUR -0.08 EUR -2.08 %
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Lloyds Banking Group
1.18 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.93 EUR 0.14 EUR 2.42 %
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Rio Tinto plc
74.42 EUR -0.67 EUR -0.89 %
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Smiths PLC
32.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,939.66 GBP 37.10 GBP 0.34 %
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,30 Prozent höher bei 10.934,78 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,313 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10.902,93 Punkten, nach 10.902,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10.940,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.899,16 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 10.881,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.750,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 9.698,37 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,88 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Babcock International (+ 2,91 Prozent auf 10,18 GBP), BAE Systems (+ 2,62 Prozent auf 19,36 GBP), Melrose Industries (+ 2,04 Prozent auf 4,94 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,93 Prozent auf 43,20 GBP) und Croda International (+ 1,73 Prozent auf 38,27 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Centrica (-2,21 Prozent auf 1,57 GBP), Legal General (-1,94 Prozent auf 3,09 GBP), Anglo American (-1,27 Prozent auf 37,17 GBP), Barratt Developments (-1,22 Prozent auf 3,24 GBP) und Rio Tinto (-1,13 Prozent auf 62,25 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11.262.299 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 277,916 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.

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