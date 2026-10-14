Optimismus in London: FTSE 100 am Mittwochmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

14.10.26 12:26 Uhr

Der FTSE 100 steigt heute.

Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 10.699,63 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,211 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,003 Prozent auf 10.649,97 Punkte an der Kurstafel, nach 10.650,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.641,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.702,75 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.697,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.529,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9.452,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 3,04 Prozent auf 10,69 GBP), Barratt Developments (+ 3,01 Prozent auf 3,01 GBP), Babcock International (+ 2,80 Prozent auf 9,12 GBP), British Land Company (+ 2,78 Prozent auf 4,10 GBP) und Tritax Big Box REIT (+ 2,21 Prozent auf 1,46 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Airtel Africa (-2,23 Prozent auf 2,81 GBP), Standard Chartered (-1,80 Prozent auf 21,26 GBP), Computacenter (-1,67 Prozent auf 56,00 GBP), Admiral Group (-1,62 Prozent auf 36,89 GBP) und Whitbread (-1,01 Prozent auf 25,38 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 10.332.650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net