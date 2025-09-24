Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen mittags zu

FTSE 100-Performance im Fokus

Aktuell zeigen sich die Börsianer in London zuversichtlich.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 10.347,71 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,948 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10.325,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10.325,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10.310,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.354,53 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10.609,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.446,35 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.585,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,99 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.934,94 Punkten. 9.670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Legal General (+ 5,11 Prozent auf 2,61 GBP), Airtel Africa (+ 3,55 Prozent auf 3,72 GBP), Imperial Brands (+ 2,58 Prozent auf 28,27 GBP), RELX (+ 2,49 Prozent auf 23,91 GBP) und Admiral Group (+ 2,21 Prozent auf 32,42 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil 3i (-14,87 Prozent auf 20,61 GBP), Burberry (-7,10 Prozent auf 10,80 GBP), Coca-Cola HBC (-1,59 Prozent auf 41,96 GBP), Tesco (-1,36 Prozent auf 4,56 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,11 Prozent auf 3,87 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Legal General-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 29.981.194 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 261,522 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,55 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,94 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net