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LSE-Handel im Blick

Optimismus in London: FTSE 100 in der Gewinnzone

Optimismus in London: FTSE 100 in der Gewinnzone

Das macht der FTSE 100 aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
27.44 EUR -1.01 EUR -3.55 %
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Aberdeen Group
2.76 EUR 0.01 EUR 0.44 %
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Antofagasta plc
39.26 EUR -0.26 EUR -0.66 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
153.00 EUR 1.00 EUR 0.66 %
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Barratt Developments PLC
3.78 EUR 0.18 EUR 5.00 %
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Burberry plc
13.06 EUR -0.02 EUR -0.15 %
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Computacenter PLC
60.00 EUR 2.00 EUR 3.45 %
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ConvaTec PLC
2.68 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Experian PLC
34.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Fresnillo PLC
31.68 EUR 0.26 EUR 0.83 %
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HSBC Holdings plc
16.62 EUR 0.08 EUR 0.51 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.02 EUR -1.87 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.78 EUR 0.00 EUR -0.07 %
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Indizes
FTSE 100
10,758.16 GBP 25.16 GBP 0.23 %
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Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 15:39 Uhr um 0,23 Prozent aufwärts auf 10.757,86 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,258 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10.733,25 Punkten, nach 10.733,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.774,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.703,95 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,14 Prozent zurück. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 10.739,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.585,91 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9.426,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,11 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Computacenter (+ 3,14 Prozent auf 50,95 GBP), Melrose Industries (+ 2,13 Prozent auf 4,98 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,11 Prozent auf 125,80 GBP), ConvaTec (+ 2,04 Prozent auf 2,40 GBP) und Experian (+ 1,89 Prozent auf 29,64 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Aberdeen Group (-3,74 Prozent auf 2,26 GBP), 3i (-2,89 Prozent auf 23,50 GBP), Antofagasta (-1,73 Prozent auf 32,35 GBP), Burberry (-1,68 Prozent auf 10,80 GBP) und Fresnillo (-1,67 Prozent auf 26,44 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 28.505.868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 285,420 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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