Optimismus in London: FTSE 100 nachmittags in Grün

Index im Blick

13.10.26 15:57 Uhr

Der FTSE 100 notiert am Nachmittag im Plus.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,37 Prozent höher bei 10.695,47 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,187 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.656,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10.656,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.656,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.762,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.650,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.498,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.442,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,48 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 4,27 Prozent auf 4,69 GBP), WPP 2012 (+ 3,75 Prozent auf 3,93 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,03 Prozent auf 0,88 GBP), BP (+ 2,69 Prozent auf 6,04 GBP) und NatWest Group (+ 2,60 Prozent auf 6,71 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil London Stock Exchange (LSE) (-4,68 Prozent auf 83,50 GBP), Antofagasta (-2,55 Prozent auf 37,03 GBP), Rolls-Royce (-2,05 Prozent auf 13,67 GBP), IMI (-1,99 Prozent auf 30,48 GBP) und Balfour Beatty (-1,99 Prozent auf 8,64 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 36.856.578 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,941 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net