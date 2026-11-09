Optimismus in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich

FTSE 100-Kursverlauf

09.11.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 verzeichnete zum Handelsschluss Kursgewinne.

Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 1,02 Prozent fester bei 10.782,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,246 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent leichter bei 10.673,36 Punkten in den Handel, nach 10.673,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.785,24 Punkte, das Tagestief hingegen 10.654,32 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.552,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.901,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.682,57 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,36 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 6,17 Prozent auf 33,05 GBP), Anglo American (+ 5,21 Prozent auf 38,94 GBP), Fresnillo (+ 4,97 Prozent auf 26,38 GBP), Babcock International (+ 4,77 Prozent auf 10,55 GBP) und Rolls-Royce (+ 4,71 Prozent auf 13,21 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Imperial Brands (-2,49 Prozent auf 28,99 GBP), Haleon (-2,39 Prozent auf 3,31 GBP), Whitbread (-2,26 Prozent auf 27,63 GBP), BAT (-1,97 Prozent auf 44,77 GBP) und Smith Nephew (-1,77 Prozent auf 11,41 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 104.977.145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,925 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net