Optimismus in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels fester

FTSE 100-Performance

02.11.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 performte zum Handelsschluss positiv.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent stärker bei 10.761,33 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,262 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10.729,46 Punkten, nach 10.729,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.775,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.684,69 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10.868,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.717,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8,14 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell JD Sports Fashion (+ 4,76 Prozent auf 0,96 GBP), Fresnillo (+ 4,56 Prozent auf 23,37 GBP), StJamess Place (+ 4,52 Prozent auf 10,87 GBP), Weir Group (+ 4,23 Prozent auf 26,64 GBP) und Kingfisher (+ 4,21 Prozent auf 3,67 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ithaca Energy (-5,94 Prozent auf 2,85 GBP), BP (-4,37 Prozent auf 6,00 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,86 Prozent auf 39,21 GBP), Vodafone Group (-1,89 Prozent auf 1,17 GBP) und Centrica (-1,83 Prozent auf 1,50 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 217.048.035 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,828 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net