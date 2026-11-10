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FTSE 100 im Blick

Optimismus in London: nachmittags Gewinne im FTSE 100

Optimismus in London: nachmittags Gewinne im FTSE 100

Der FTSE 100 bewegt sich am Dienstag kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
6.70 EUR 0.05 EUR 0.75 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
158.00 EUR -7.00 EUR -4.24 %
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BP plc (British Petrol)
6.48 EUR -0.17 EUR -2.53 %
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Computacenter PLC
56.00 EUR 2.00 EUR 3.70 %
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Endeavour Mining PLC
49.40 EUR -1.70 EUR -3.33 %
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Fresnillo PLC
31.00 EUR -1.00 EUR -3.12 %
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Glencore plc
6.08 EUR -0.12 EUR -1.94 %
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HSBC Holdings plc
16.27 EUR 0.12 EUR 0.72 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.14 EUR 0.01 EUR 0.89 %
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Lloyds Banking Group
1.17 EUR 0.02 EUR 1.87 %
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Marks & Spencer plc
5.25 EUR 0.15 EUR 2.94 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
43.38 EUR -0.61 EUR -1.39 %
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Smiths PLC
31.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,789.79 GBP 6.92 GBP 0.06 %
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Um 15:40 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,07 Prozent auf 10.790,34 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,243 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,009 Prozent schwächer bei 10.781,94 Punkten, nach 10.782,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.775,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.868,51 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 10.552,05 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 10.862,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.787,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,43 Prozent nach oben. Bei 10.989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 3,20 Prozent auf 47,74 GBP), Marks Spencer (+ 3,07 Prozent auf 4,51 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,41) Prozent auf 136,00 GBP), Auto Trader Group (+ 1,87 Prozent auf 5,68 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,68 Prozent auf 0,98 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Endeavour Mining (-3,52 Prozent auf 41,33 GBP), Fresnillo (-3,39 Prozent auf 25,49 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,63 Prozent auf 36,04 GBP), BP (-2,34 Prozent auf 5,44 GBP) und Glencore (-1,59 Prozent auf 5,07 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 39.135.396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 267,550 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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