Optimismus in London: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Kursentwicklung im Fokus

04.11.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in London am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 1,79 Prozent stärker bei 10.828,45 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,268 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 10.637,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10.638,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.631,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10.847,26 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,923 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 10.461,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.879,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9.714,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,82 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Bank of Georgia Group (+ 6,61 Prozent auf 129,10 GBP), Fresnillo (+ 6,34 Prozent auf 24,31 GBP), Marks Spencer (+ 6,27 Prozent auf 4,40 GBP), Endeavour Mining (+ 5,45 Prozent auf 37,51 GBP) und NatWest Group (+ 5,14 Prozent auf 6,10 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Weir Group (-7,60 Prozent auf 24,30 GBP), Ithaca Energy (-5,91 Prozent auf 2,64 GBP), Computacenter (-3,07 Prozent auf 48,90 GBP), BP (-1,71 Prozent auf 5,79 GBP) und BAE Systems (-1,64 Prozent auf 20,41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 70.447.185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,221 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net