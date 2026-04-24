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Dow Jones im Blick

Optimismus in New York: Am Nachmittag Pluszeichen im Dow Jones

28.04.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: Am Nachmittag Pluszeichen im Dow Jones | finanzen.net

Am Dienstagnachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

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Am Dienstag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,02 Prozent höher bei 49.177,46 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,609 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,113 Prozent auf 49.112,20 Punkte an der Kurstafel, nach 49.167,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49.381,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49.089,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, stand der Dow Jones bei 45.166,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.015,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 40.227,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Coca-Cola (+ 5,61 Prozent auf 79,67 USD), UnitedHealth (+ 4,12 Prozent auf 369,31 USD), Travelers (+ 2,31 Prozent auf 310,77 USD), Chevron (+ 2,14 Prozent auf 188,74 USD) und IBM (+ 1,68 Prozent auf 231,89 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-2,40 Prozent auf 328,04 USD), NVIDIA (-2,39 Prozent auf 211,43 USD), Cisco (-2,03 Prozent auf 86,47 USD), Caterpillar (-1,27 Prozent auf 818,24 USD) und Boeing (-1,17 Prozent auf 228,62 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 23.006.965 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,327 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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