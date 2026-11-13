DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 61.912 -4,0%Euro 1,1021 -0,3%Öl 96,3 +0,5%Gold 3.874 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Dow Jones-Entwicklung

Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
169.60 EUR 0.20 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
Alphabet C (ex Google)
265.25 EUR -1.90 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
324.95 EUR 3.65 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
540.40 EUR -7.60 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen
Chevron Corp.
198.54 EUR 1.52 EUR 0.77 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
87.08 EUR -4.99 EUR -5.42 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
89.94 EUR 1.49 EUR 1.68 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
476.85 EUR 4.80 EUR 1.02 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
34.65 EUR 0.45 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
147.78 EUR -2.56 EUR -1.70 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
154.22 EUR 2.14 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
363.00 EUR 3.30 EUR 0.92 %
Charts | News | Analysen
Visa Inc.
386.50 EUR 2.20 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen
Walmart
115.86 EUR 2.18 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,347.55 USD 50.46 USD 0.10 %
News | Analysen

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 52.347,55 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,404 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 52.427,94 Punkte an der Kurstafel, nach 52.297,09 Punkten am Vortag.

Bei 52.017,86 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.521,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51.670,10 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 53.839,99 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 47.457,22 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,20 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1,86 Prozent auf 99,25 USD), Chevron (+ 1,64 Prozent auf 219,89 USD), Walmart (+ 1,51 Prozent auf 128,09 USD), Visa (+ 1,30 Prozent auf 425,76 USD) und Procter Gamble (+ 1,05 Prozent auf 169,80 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Cisco (-6,24 Prozent auf 95,64 USD), NVIDIA (-2,01 Prozent auf 162,85 USD), 3M (-1,39 Prozent auf 183,66 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,96 Prozent auf 292,52 USD) und Caterpillar (-0,84 Prozent auf 600,20 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 84.885.325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.