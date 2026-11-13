Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Dow Jones-Entwicklung

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Anleger in New York zurück.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 52.347,55 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,404 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 52.427,94 Punkte an der Kurstafel, nach 52.297,09 Punkten am Vortag.

Bei 52.017,86 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.521,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51.670,10 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 53.839,99 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 47.457,22 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,20 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1,86 Prozent auf 99,25 USD), Chevron (+ 1,64 Prozent auf 219,89 USD), Walmart (+ 1,51 Prozent auf 128,09 USD), Visa (+ 1,30 Prozent auf 425,76 USD) und Procter Gamble (+ 1,05 Prozent auf 169,80 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Cisco (-6,24 Prozent auf 95,64 USD), NVIDIA (-2,01 Prozent auf 162,85 USD), 3M (-1,39 Prozent auf 183,66 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,96 Prozent auf 292,52 USD) und Caterpillar (-0,84 Prozent auf 600,20 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 84.885.325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net