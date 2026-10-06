Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen

NYSE-Handel im Fokus

06.10.26 15:59 Uhr

Der Dow Jones bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 15:57 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,68 Prozent stärker bei 51.614,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,923 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,134 Prozent auf 51.199,25 Punkte an der Kurstafel, nach 51.267,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 51.618,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51.422,90 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 53.414,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der Dow Jones 53.055,91 Punkte auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 46.694,97 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,68 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 1,80 Prozent auf 863,40 USD), Procter Gamble (+ 1,61 Prozent auf 148,29 USD), Microsoft (+ 1,14) Prozent auf 531,18 USD), NVIDIA (+ 1,10 Prozent auf 241,52 USD) und Merck (+ 1,05 Prozent auf 141,01 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-0,97 Prozent auf 33,63 USD), Chevron (-0,65 Prozent auf 205,13 USD), Boeing (-0,52 Prozent auf 191,71 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,49 Prozent auf 342,16 USD) und Amgen (-0,32 Prozent auf 401,69 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3.902.588 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie offeriert Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net