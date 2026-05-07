Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 am Freitagnachmittag steigen

S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 steigt aktuell.

Um 20:00 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,78 Prozent auf 7.394,47 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 59,779 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,450 Prozent fester bei 7.370,15 Punkten, nach 7.337,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.362,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.401,01 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 2,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.782,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der S&P 500 bei 6.932,30 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 08.05.2025, mit 5.663,94 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,82 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.401,01 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Akamai (+ 21,60 Prozent auf 141,90 USD), Monster Beverage (+ 15,44 Prozent auf 87,70 USD), Intel (+ 15,22 Prozent auf 126,30 USD), Micron Technology (+ 14,02 Prozent auf 737,30 USD) und Moderna (+ 13,97 Prozent auf 55,32 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Carvana (-80,62 Prozent auf 77,53 USD), DXC Technology (-25,73 Prozent auf 8,92 USD), Mettler-Toledo International (-13,29 Prozent auf 1.144,00 USD), Motorola Solutions (-11,11 Prozent auf 385,07 USD) und Zoetis A (-6,84 Prozent auf 81,34 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 30.639.322 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,300 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 10,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net