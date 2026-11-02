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Dow Jones-Marktbericht

Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
159.50 EUR 3.65 EUR 2.34 %
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Amazon
221.70 EUR 5.95 EUR 2.76 %
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Apple Inc.
302.50 EUR -5.95 EUR -1.93 %
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Chevron Corp.
203.95 EUR -7.00 EUR -3.32 %
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Cisco Inc.
91.00 EUR -2.50 EUR -2.67 %
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Honeywell Technologies
198.40 EUR 0.74 EUR 0.37 %
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Johnson & Johnson
240.90 EUR -3.70 EUR -1.51 %
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Microsoft Corp.
458.00 EUR -9.15 EUR -1.96 %
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Nike Inc.
35.20 EUR 0.53 EUR 1.53 %
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NVIDIA Corp.
182.08 EUR -1.36 EUR -0.74 %
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Sherwin-Williams Co.
308.90 EUR 14.70 EUR 5.00 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
353.30 EUR 0.70 EUR 0.20 %
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UnitedHealth Inc.
353.00 EUR -16.60 EUR -4.49 %
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Walmart
113.76 EUR 3.40 EUR 3.08 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,134.92 USD 364.61 USD 0.7 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,91 Prozent aufwärts auf 52.240,93 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,265 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,19 Prozent auf 52.383,90 Punkte an der Kurstafel, nach 51.770,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.008,23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.424,91 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Wert von 51.176,96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 52.485,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 47.562,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,98 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Sherwin-Williams (+ 5,82 Prozent auf 351,97 USD), Amazon (+ 3,87 Prozent auf 249,66 USD), 3M (+ 2,92 Prozent auf 179,43 USD), Walmart (+ 2,91 Prozent auf 127,11 USD) und Honeywell Technologies (+ 2,91 Prozent auf 224,68 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-3,05 Prozent auf 228,34 USD), Apple (-2,36 Prozent auf 336,48 USD), UnitedHealth (-2,31 Prozent auf 397,55 USD), Cisco (-1,62 Prozent auf 102,82 USD) und Johnson Johnson (-1,51 Prozent auf 269,07 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 9.827.784 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,493 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie weist mit 10,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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