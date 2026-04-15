Optimismus in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell
Am Donnerstagnachmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.
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Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,19 Prozent aufwärts auf 24.061,98 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,193 Prozent fester bei 24.062,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.016,02 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.894,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.156,18 Einheiten.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 5,31 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.374,18 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23.515,39 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16.307,16 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,56 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 24.156,18 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 22,23 Prozent auf 76,92 USD), US Global Investors (+ 10,04 Prozent auf 2,80 USD), ON Semiconductor (+ 9,08 Prozent auf 79,01 USD), BlackBerry (+ 8,39 Prozent auf 4,46 USD) und JB Hunt Transportation Services (+ 8,32 Prozent auf 242,81 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Lifetime Brands (-9,02 Prozent auf 7,36 USD), Hooker Furniture (-8,63 Prozent auf 13,02 USD), Abbott Laboratories (-6,46 Prozent auf 95,00 USD), Ballard Power (-5,70 Prozent auf 2,90 USD) und World Acceptance (-5,08 Prozent auf 127,71 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.761.284 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,77 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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