DAX24.154 +0,4%Est505.933 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 -0,1%Nas24.025 ±0,0%Bitcoin63.075 -0,4%Euro1,1778 -0,2%Öl99,41 +4,8%Gold4.789 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: DAX schließt fester -- Wall Street etwas fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON, Him & Hers, Daikin, Quantenaktien, TSMC, SAP, Gerresheimer, Tesla im Fokus
Top News
BASF-Aktie: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus BASF-Aktie: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus
Drägerwerk-Aktie fester: Nach Einbruch folgt kräftige Erholung bei Gewinn und Umsatz Drägerwerk-Aktie fester: Nach Einbruch folgt kräftige Erholung bei Gewinn und Umsatz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Optimismus in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

16.04.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell | finanzen.net

Am Donnerstagnachmittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abbott Laboratories
83,22 EUR -1,34 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
64,96 EUR 10,96 EUR 20,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ballard Power Inc.
2,45 EUR -0,13 EUR -5,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BlackBerry Ltd
3,57 EUR 0,23 EUR 6,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
18,48 USD -0,02 USD -0,11%
Charts|News|Analysen
Hooker Furniture Corp.
12,84 USD -1,41 USD -9,89%
Charts|News|Analysen
J.B. Hunt Transportation Services Inc.
189,20 EUR -3,55 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lifetime Brands IncShs
6,55 EUR 0,45 EUR 7,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
168,28 EUR 0,84 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
68,27 EUR 7,19 EUR 11,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,58 USD -0,12 USD -2,55%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
122,68 EUR 4,36 EUR 3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
U.S. Global Investors Inc.
2,10 EUR -0,02 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
World Acceptance Corp.
113,00 EUR -3,00 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.025,2 PKT 9,2 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,19 Prozent aufwärts auf 24.061,98 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,193 Prozent fester bei 24.062,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24.016,02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.894,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.156,18 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 5,31 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.374,18 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23.515,39 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16.307,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,56 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 24.156,18 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 22,23 Prozent auf 76,92 USD), US Global Investors (+ 10,04 Prozent auf 2,80 USD), ON Semiconductor (+ 9,08 Prozent auf 79,01 USD), BlackBerry (+ 8,39 Prozent auf 4,46 USD) und JB Hunt Transportation Services (+ 8,32 Prozent auf 242,81 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Lifetime Brands (-9,02 Prozent auf 7,36 USD), Hooker Furniture (-8,63 Prozent auf 13,02 USD), Abbott Laboratories (-6,46 Prozent auf 95,00 USD), Ballard Power (-5,70 Prozent auf 2,90 USD) und World Acceptance (-5,08 Prozent auf 127,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.761.284 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Abbott Laboratories und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen