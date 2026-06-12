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Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag im Aufwind

15.06.26 17:59 Uhr
Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag im Aufwind | finanzen.net

Der Dow Jones entwickelt sich am Mittag positiv.

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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 1,39 Prozent stärker bei 51.914,66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,807 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,105 Prozent auf 51.148,73 Punkte an der Kurstafel, nach 51.202,26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 51.914,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51.364,55 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49.526,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 46.558,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der Dow Jones auf 42.197,79 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,30 Prozent. Bei 51.914,66 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 4,54 Prozent auf 228,99 USD), American Express (+ 4,19 Prozent auf 339,07 USD), Honeywell (+ 4,01 Prozent auf 229,15 USD), NVIDIA (+ 3,23 Prozent auf 211,81 USD) und Amazon (+ 3,14 Prozent auf 246,05 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-3,64 Prozent auf 180,40 USD), Merck (-2,85 Prozent auf 115,66 USD), Coca-Cola (-2,64 Prozent auf 80,44 USD), Johnson Johnson (-1,79 Prozent auf 236,56 USD) und Verizon (-1,60 Prozent auf 47,34 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10.982.794 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,279 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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