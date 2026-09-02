Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

Dow Jones-Marktbericht

03.09.26 20:02 Uhr

Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,18 Prozent fester bei 53.687,88 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,768 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,438 Prozent auf 52.829,58 Punkte an der Kurstafel, nach 53.061,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 53.286,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 53.746,50 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,421 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 03.08.2026, einen Wert von 53.178,41 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 50.687,07 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der Dow Jones bei 45.271,23 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,97 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,33 Prozent auf 265,49 USD), Goldman Sachs (+ 3,09 Prozent auf 1.035,43 USD), Walmart (+ 2,76 Prozent auf 109,02 USD), Microsoft (+ 2,69 Prozent auf 510,18 USD) und Travelers (+ 2,62 Prozent auf 375,79 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-1,09 Prozent auf 273,25 EUR), McDonalds (-0,69 Prozent auf 259,14 USD), Cisco (-0,56 Prozent auf 108,84 USD), 3M (-0,44 Prozent auf 168,00 USD) und Walt Disney (-0,35 Prozent auf 107,60 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14.980.129 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,515 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net